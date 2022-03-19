Россиян предупредили о риске обострения заболеваний ЖКТ весной

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В весенний период могут обостриться такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист посоветовала следить весной за своим самочувствием. Особое внимание нужно обращать на симптомы, которые могут свидетельствовать об обострении, подчеркнула она.

Гастроэнтеролог Марина Хорол, в свою очередь, рассказала, что у многих людей в весенний сезон может наблюдаться дефицит витаминов, поскольку иммунная система работает на пределе.

Эксперт посоветовала внимательно следить за питанием. Она подчеркнула, что рацион должен быть сбалансирован. В частности, утром можно есть все обволакивающие каши, кроме манной, нежирные овощные супы и запеченные овощи. Также нужно употреблять продукты, поддерживающие иммунную систему и микрофлору кишечника.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с Москвой 24 сообщил, что во время приема пищи можно и нужно запивать ее водой. По словам специалиста, недостаток влаги приводит к проблемам со здоровьем, поскольку сухая пища с трудом подлежит расщеплению и может травмировать слизистую.

В то же время врач предупредил, что во время трапезы нельзя пить очень много – в таком случае желудок наполняется водой, нарушается ферментизация. Эксперт подчеркнул, что речь идет именно о воде, а не о соке, киселе или спиртных напитках.