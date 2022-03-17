Гастроэнтеролог назвал неочевидный признак проблем с желудком

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала Москве 24, что частое покашливание может быть симптомом рефлюксной болезни.
По словам специалиста, проблемы со здоровьем желудка могут проявляться по-разному. "Это боли в эпигастрии различной степени интенсивности, которые перестают проходить, становятся ежедневными. Это непроходящее чувство тяжести после еды, отрыжка воздухом либо содержимым желудка. Боли в животе бывают при язвах, гастритах", – поясняет Дианова.
Однако есть проявления, которые можно спутать с другими заболеваниями, предупреждает эксперт. Например, частое покашливание списать на хронический фарингит. Поэтому необходима консультация специалиста, советует гастроэнтеролог.
Говорить о проблемах со здоровьем желудка может и изжога, продолжает Дианова. Но ориентироваться только на этот симптом при постановке диагноза не стоит, считает она.
"Изжога – это чувство жжения за грудиной, которое может быть вроде похоже на инфаркт, а вроде и нет. Поэтому пожилым людям надо обязательно пройти диагностику, чтобы понять, если возникает жжение за грудиной – это инфарктное состояние, стенокардия или же все-таки патология рефлюкса, недостаточность кардии или проблема с гастритом", – уточнила специалист.
Вместе с тем гастроэнтеролог обращает внимание, что тяжесть в животе, которая наблюдается у многих, может не говорить о наличии серьезных патологий ЖКТ.
"Поэтому очень часто при функциональной диспепсии назначают работу с психотерапевтом, неврологом, психологом. Не обнаруживают грубой патологии, но есть какие-то функциональные нарушения, связанные с высоким эмоциональным фоном пациента", – объясняет врач.
Ранее диетолог Татьяна Иванникова посоветовала страдающим от язвы и гастрита людям употреблять кисель в качестве перекуса. Этот продукт за счет своих свойств способен положительно повлиять на микрофлору кишечника, считает эксперт. В частности, он помогает ускорить рост полезных бактерий, а также уменьшить патогенную флору.
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