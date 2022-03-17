Гастроэнтеролог назвал неочевидный признак проблем с желудком

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала Москве 24, что частое покашливание может быть симптомом рефлюксной болезни.

По словам специалиста, проблемы со здоровьем желудка могут проявляться по-разному. "Это боли в эпигастрии различной степени интенсивности, которые перестают проходить, становятся ежедневными. Это непроходящее чувство тяжести после еды, отрыжка воздухом либо содержимым желудка. Боли в животе бывают при язвах, гастритах", – поясняет Дианова.

Однако есть проявления, которые можно спутать с другими заболеваниями, предупреждает эксперт. Например, частое покашливание списать на хронический фарингит. Поэтому необходима консультация специалиста, советует гастроэнтеролог.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог Иногда постоянное покашливание свидетельствует о том, что, скорее всего, есть рефлюкс. Проще говоря, происходит заброс содержимого желудка в вышележащие отделы. Это говорит о том, что есть проблемы с желудком, с пищеводом, хотя симптомы могут быть похожи на какой-нибудь постоянный хронический фарингит.

Говорить о проблемах со здоровьем желудка может и изжога, продолжает Дианова. Но ориентироваться только на этот симптом при постановке диагноза не стоит, считает она.

"Изжога – это чувство жжения за грудиной, которое может быть вроде похоже на инфаркт, а вроде и нет. Поэтому пожилым людям надо обязательно пройти диагностику, чтобы понять, если возникает жжение за грудиной – это инфарктное состояние, стенокардия или же все-таки патология рефлюкса, недостаточность кардии или проблема с гастритом", – уточнила специалист.

Вместе с тем гастроэнтеролог обращает внимание, что тяжесть в животе, которая наблюдается у многих, может не говорить о наличии серьезных патологий ЖКТ.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог Вероятно, это функциональная диспепсия, которая может быть обусловлена высоким эмоциональном фоном. Это заболевание больше связанное с тревогой, стрессом, в меньшей степени – с какой-то жуткой патологией.

"Поэтому очень часто при функциональной диспепсии назначают работу с психотерапевтом, неврологом, психологом. Не обнаруживают грубой патологии, но есть какие-то функциональные нарушения, связанные с высоким эмоциональным фоном пациента", – объясняет врач.

Ранее диетолог Татьяна Иванникова посоветовала страдающим от язвы и гастрита людям употреблять кисель в качестве перекуса. Этот продукт за счет своих свойств способен положительно повлиять на микрофлору кишечника, считает эксперт. В частности, он помогает ускорить рост полезных бактерий, а также уменьшить патогенную флору.

