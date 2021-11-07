Диетолог назвала идеальный продукт при гастрите

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Назван идеальный продукт для перекуса при гастрите и язве желудка. О нем рассказала диетолог Татьяна Иванникова в беседе с РИА Новости.
Специалист порекомендовала употреблять в качестве перекуса кисель. По заявлению диетолога, продукт оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника за счет уменьшения патогенной флоры и ускорения роста полезных бактерий.
"Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов", – заявила Иванникова.
Напиток также замедляет всасывание жиров, продолжила эксперт. Это уменьшает попадание холестерина в кровь.
В то же время кисель противопоказан некотором людям. В частности, продукт следует с опаской употреблять гражданам с сахарным диабетом из-за большого количества углеводов в напитке.
Ранее диетолог Людмила Микитюк рассказала о пользе и вреде какао. Специалист порекомендовала употреблять напиток утром. Кроме того, специалист допустила, что из какао можно делать маски для лица.
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