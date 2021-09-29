Врач назвал напиток, способный предотвратить рак

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Главный онколог "СМ-Клиника" Александр Серяков назвал напиток, способный предотвратить онкологические болезни. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам специалиста, речь идет о натуральном кофе, содержащем кофеин.
"Не так давно сделанные научные открытия говорят о том, что кофе действительно продлевает жизнь, позитивно влияя на внимание, память, повышение работоспособности, тонус, эмоциональный настрой человека, предотвращая развитие некоторых болезней, в том числе рака", – рассказал Серяков.
Врач отметил, что пока сложно сказать, почему напиток действует таким образом, и выразил надежду на то, что в будущем появится ответ на этот вопрос.
В составе кофе содержатся до двух тысяч различных компонентов, в числе которых важнейшие для организма человека жирные кислоты (линолевая и линоленовая, пальмитиновая и другие), а также антиоксиданты – полифенолы и хлорогеновая кислота, добавил врач.
Ранее врач-онколог Иван Карасев назвал 12 продуктов, снижающих риск возникновения злокачественных образований. В частности, вещества, содержащиеся в чесноке, могут предотвратить рак кожи, толстой кишки и легких.
Также для профилактики онкологии специалист посоветовал употреблять чернику, льняное семя, грибы, морские водоросли и цитрусовые.
"Доктор 24": ранние симптомы онкологических заболеваний
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