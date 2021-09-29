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Общество

08:41

Врач назвал напиток, способный предотвратить рак

общество еда

Фото: depositphotos/vitplus

Главный онколог "СМ-Клиника" Александр Серяков назвал напиток, способный предотвратить онкологические болезни. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, речь идет о натуральном кофе, содержащем кофеин.

"Не так давно сделанные научные открытия говорят о том, что кофе действительно продлевает жизнь, позитивно влияя на внимание, память, повышение работоспособности, тонус, эмоциональный настрой человека, предотвращая развитие некоторых болезней, в том числе рака", – рассказал Серяков.

Врач отметил, что пока сложно сказать, почему напиток действует таким образом, и выразил надежду на то, что в будущем появится ответ на этот вопрос.

В составе кофе содержатся до двух тысяч различных компонентов, в числе которых важнейшие для организма человека жирные кислоты (линолевая и линоленовая, пальмитиновая и другие), а также антиоксиданты – полифенолы и хлорогеновая кислота, добавил врач.

Ранее врач-онколог Иван Карасев назвал 12 продуктов, снижающих риск возникновения злокачественных образований. В частности, вещества, содержащиеся в чесноке, могут предотвратить рак кожи, толстой кишки и легких.

Также для профилактики онкологии специалист посоветовал употреблять чернику, льняное семя, грибы, морские водоросли и цитрусовые.

"Доктор 24": ранние симптомы онкологических заболеваний

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