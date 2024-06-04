США распространили в Совбезе ООН новый проект резолюции по Газе

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США распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции, который призывает поддержать новое предложение о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпреда США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд.

Она добавила, что Совбез ООН должен настоять на том, чтобы в ХАМАС приняли данную сделку.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия готова приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников.

До этого глава еврейского оборонного ведомства Йоав Галант сообщил, что Израиль намерен подготовить альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".