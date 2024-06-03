МИД РФ призвал Израиль отказаться от ударов по Сирии

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Министерство иностранных дел России выступило с осуждением обстрелов территории Сирии со стороны ВВС Израиля. Данное заявление российских дипломатов было опубликовано на сайте ведомства.

В МИД назвали соответствующие действия Израиля агрессивными и подчеркнули, что они являются нарушением суверенитета Сирии. Кроме того, отметили в министерстве, атаки израильских военных на государство противоречат базовым нормам международного права.

Российские дипломаты осудили обстрелы со стороны Израиля и заявили, что подобные действия недопустимы в напряженной ситуации, которая наблюдается на территории региона. В МИД отметили, что такие шаги израильской стороны могут спровоцировать масштабный вооруженный конфликт.

"МИД России в очередной раз настоятельно призывает израильское руководство отказаться от этой порочной практики, чреватой неконтролируемой дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке", – говорится в публикации ведомства.

В ночь на 3 июня израильские ВВС нанесли удар по части сирийского Алеппо. В министерстве обороны Сирии заявили, что эта атака нанесла стране "некоторый материальный ущерб".

Спустя некоторое время в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека (СЦМПЧ) рассказали, что в результате израильского обстрела погибли 12 человек. Жертвами атаки стали проиранские ополченцы. В ведомстве уточнили, что среди них были как сирийцы, так и граждане других стран.

Стало известно, что этот обстрел израильских сил унес жизнь иранского военного советника в Сирии Саида Абияра. Он служил в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

