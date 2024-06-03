СЦМПЧ: жертвами удара Израиля в Алеппо стали 12 человек

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Авиаудар Израиля по Сирии унес жизни 12 человек, сообщает RT со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (СЦМПЧ).

Убиты были проиранские ополченцы сирийской и несирийской национальности.

Израиль совершил воздушную агрессию 3 июня около 00:20, нанеся удары по городу Хайян в северной части Алеппо. Минобороны Сирии сообщило, что в результате атаки был нанесен "некоторый материальный ущерб", погибли люди.

До этого истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии в рамках самообороны после неудавшегося ракетного удара по военной базе в районе Румейлан в Сирии. Американские военнослужащие при атаке на базу не пострадали.