Военный советник иранского КСИР погиб в результате удара Израиля по Алеппо

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Иранский военный советник в Сирии погиб в ночь на 3 июня после удара ВВС Израиля по сирийскому городу Алеппо, сообщает иранский телеканал SNN.

Погибшего звали Саид Абияр. Он служил в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), который является элитной частью Вооруженных сил Ирана. Военнослужащие этого подразделения в настоящее время находятся на территории арабской республики, исполняя обязанности военных советников.

Израильские ВВС ударили по части города Алеппо 3 июня около 00:20. Представители министерства обороны Сирии заявили, что в результате данной атаки был нанесен "некоторый материальный ущерб". Сообщалось также о погибших.

Спустя некоторое время представители Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (СЦМПЧ) уточнили, что в результате израильского обстрела погибли 12 человек. Жертвами атаки стали проиранские ополченцы. В ведомстве отметили, что среди них были как сирийцы, так и граждане других стран.

До этого Иран столкнулся с другими потерями значимых для государства лиц. Вертолет, который перевозил президента страны Эбрахима Раиси, иранского министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Спасатели сумели найти его только утром следующего дня. В результате крушения транспорт полностью сгорел. Это происшествие унесло жизни 8 человек, в том числе перечисленных государственных деятелей.

