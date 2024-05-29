Генштаб Ирана исключил диверсию в деле о крушении вертолета Раиси

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Генштаб Ирана исключил версию, при которой вертолет президента Эбрахима Раиси мог потерпеть крушение из-за взрыва. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на отчет ведомства.

"По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения (воздушного судна. – Прим. ред.) со склоном возвышенности, исключена", – следует из документа.

В отчете также говорится о том, что переговоры между пилотами не свидетельствовали о наличии чрезвычайной ситуации на борту до крушения. По мнению Генштаба, сводка о погоде, согласно которой метеорологические условия для полета были допустимыми, могла оказаться ошибочной.

Дополнительное расследование по делу планируют провести после изучения новых данных и показаний пилотов.

Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели смогли обнаружить его лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. Из-за этого в стране объявили пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана до следующих выборов, которые назначены на 28 июня, будет Мохаммад Мохбер.

