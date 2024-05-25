Агентство Shafaqna опубликовало список потенциальных участников выборов в Иране

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В Сети появился список потенциальных участников президентских выборов, которые пройдут в Иране. Соответствующий перечень опубликовало новостное агентство Shafaqna на основе аналитических данных.

"Предварительные прогнозы и оценки политических течений свидетельствуют о том, что следующие лица находятся во главе различных политических групп, и их кандидатура наиболее вероятна", – говорится в сообщении.

Среди претендентов числятся:

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири;

Член Совета по определению политической целесообразности Мохаммад Реза Ареф;

Экс-министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф;

Член парламента Масуд Пезешкиан;

Экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати;

Генсек Партии равенства и развития Мохаммад Багер Ноубахт;

Глава международной федерации по традиционной спортивной борьбе Мохсен Мехр-Ализаде;

Сын экс-президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани Мохсен Хашеми;

Экс-глава парламента Али Лариджани;

Исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер;

Действующий глава парламента Мохаммад Багер Галибаф;

Экс-президент Махмуд Ахмадинежад;

Представитель Верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили;

Советник Верховного лидера Голам-Али Хаддад Адель;

Мэр иранской столицы Алиреза Закани;

Глава Исполнительного штаба указов имама Парвиз Фаттах.

Ранее секретарь избирательного штаба провинции Тегеран Аббас Джохари сообщил, что финальный список кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана будет объявлен 11 июня, добавив, что после этого претенденты в течение 15 дней смогут вести предвыборную агитацию.

Внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси при крушении его вертолета 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Спасатели смогли найти воздушное судно лишь утром 20 мая. В результате крушения борт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее восьми человек, включая самого Раиси и главу МИД Ирана. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур, церемония похорон президента прошла 21 мая.

Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери поручил комиссии расследовать причины крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Комиссию возглавил генерал-майор Али Абдаллахи. В состав последней войдут как военные, так и технические эксперты.

Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.