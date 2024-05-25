Лавров поговорил по телефону с и. о. главы МИД Ирана

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Сергей Лавров созвонился с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани впервые после гибели министра иностранных дел исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом сообщил иранский политик в соцсети X.

По его словам, ему позвонил российский коллега в продолжение дипломатических встреч и контактов.

Кани заявил, что путь многосторонности – стратегический выбор Тегерана и Москвы в целях формирования справедливого мира, в котором каждый участник может играть роль, соответствующую его способностям.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели смогли обнаружить его лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. Из-за этого в стране объявили пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана до следующих выборов, которые назначены на 28 июня, будет Мохаммад Мохбер.