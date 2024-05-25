Финальный список кандидатов на пост президента Ирана объявят 11 июня

Фото: Фото: depositphotos/lkpro

Финальный список кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана будет объявлен 11 июня, однако после этого претенденты в течение 15 дней смогут вести предвыборную агитацию. Об этом сообщил секретарь избирательного штаба провинции Тегеран Аббас Джохари.

"Регистрация кандидатов начнется 30 мая и продлится 5 дней", – сказал он в эфире телеканала IRIB.

Внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси при крушении его вертолета 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Спасатели смогли найти воздушное судно лишь утром 20 мая. В результате крушения борт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее восьми человек, включая самого Раиси и главу МИД Ирана. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур, церемония похорон президента прошла 21 мая.

Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери поручил комиссии расследовать причины крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Комиссию возглавил генерал-майор Али Абдаллахи. В состав последней войдут как военные, так и технические эксперты.

Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.