Путин заявил, что делегация Раиси летела на вертолетах российского производства

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Сопровождавшая президента Ирана Эбрахима Раиси делегация, пользовавшиеся российскими вертолетами, долетели без проблем, заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Минске по итогам российско-белорусских переговоров.

"В вертолетах российского производства в тех же условиях, в том же коридоре фактически. Прилетели без всяких проблем", – сказал глава РФ.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в гибели Раиси. По его мнению, Штаты не имели права вводить санкции против самолетов, вертолетов и других судов, которые перевозят людей.

"Как человек, а не президент, скажу: мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции", – подчеркнул лидер республики, напомнив, что Америка ввела аналогичные санкции и против его самолета.

Лукашенко добавил, что Иран сам разберется в произошедшем.

"Это нормальный, добрый человек (Эбрахим Раиси. – Прим. ред.), который с нами вел откровенный, честный диалог, был обеспокоен развитием собственного государства и защитой интересов собственного народа. <...> Я думаю, Иран – такая страна, которая разберется, что там произошло", – заключил Лукашенко.

Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели смогли обнаружить его лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. Из-за этого в стране объявили пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана до следующих выборов, которые назначены на 28 июня, будет Мохаммад Мохбер.