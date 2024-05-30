Reuters: США проигнорируют церемонию в память Раиси в ГА ООН

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США собираются бойкотировать заседание Генеральной Ассамблеи ООН в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

"Мы не будем присутствовать на данном мероприятии", – заявил американский чиновник на условиях анонимности.

Он выразил мнение, что ООН необходимо поддерживать народ Ирана, а не "чтить память того, кто угнетал иранцев на протяжении десятилетий".

Мемориальное заседание пройдет 30 мая. Генассамблея ООН традиционно собирается на подобные заседания, чтобы почтить память государственных лидеров, которые ушли из жизни, занимая свой пост.

Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели смогли обнаружить его лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел.

В крушении погибли 8 человек.

