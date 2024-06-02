ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в Сирии

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Воздушно-космические силы России 1 мая уничтожили одно место базирования боевиков в горах провинции Хомс в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон РФ, генерал-майор Юрий Попов.

Вышедшие из зоны Эт-Танф, укрывались в труднодоступных районах горного массива Эль-Амур провинции Хомс, пишет ТАСС со ссылкой на Попова.

Ранее военная полиция РФ блокировала колонну "международной коалиции" из шести БМП Bradley и двух пикапов в Сирии. Это произошло 8 мая в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке.

До этого истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии в качестве самообороны после неудавшегося ракетного удара по военной базе в районе Румейлан. Американские военнослужащие при атаке на базу не пострадали.