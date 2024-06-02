Израиль готовит альтернативу правлению ХАМАС в Газе с привлечением "других сил"

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Израиль намерен подготовить альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа, заявил глава оборонного ведомства страны Йоав Галант. Его цитирует РИА Новости.

"Параллельно с военными действиями силовой блок под моим руководством занимается подготовкой правящей альтернативы ХАМАС. Когда мы изолируем районы, мы удалим оттуда людей ХАМАС и введем в них другие силы, которые дадут возможность создать другое правительство", – объяснил он.

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

По его мнению, они могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

