В Израиле показали видео похищения ХАМАС девушек с военной базы 7 октября

Фото: youtube.com/@nationalpost

В Израиле опубликовали видео, на котором показано, как последователи палестинского движения ХАМАС увозят в сектор Газа изувеченных гражданок Израиля. Инцидент, по данным израильской организации, поддерживающей семьи заложников, похищенных радикалами, произошел еще 7 октября 2023 года.

По данным National Post, показанные на видео девушки служили наблюдателями на военной базе в Нахаль Оз.

Видео было смонтировано из материала с нательных камер ХАМАС. Его опубликовали с разрешения семей заложников. На кадрах видно жестокое и унизительное обращение палестинского движения с девушками со следами побоев на лицах.

Организация Форум семей заложников указала, что 7 октября прошлого года ХАМАС убили 15 девушек-наблюдателей, еще семерых увезли в Газу. Военные Израиля смогли спасти одну из них спустя 23 дня, тело еще одной девушки было найдено в анклаве.

Добавляется, что еще 5 девушек-наблюдателей находятся в плену 229 дней.

Ранее военные Израиля нашли в анклаве тела троих человек, которых взяли в заложники ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября прошлого года. В израильском национальном институте судмедэкспертизы провели опознания, после которых власти сообщили семьям погибших. Так, тело одной из них принадлежало 23-летней немецкой студентке Шани Лук.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

