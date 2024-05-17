ЦАХАЛ: в секторе Газа нашли тело 23-летней Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС

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Военные Израиля нашли в анклаве тела троих человек, которых взяли в заложники ХАМАС с музыкального фестиваля 7 октября прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По информации пресс-службы, тела удалось найти после того, как были допрошены пойманные в секторе Газа представители палестинского радикального движения.

"Тела заложников Ицхака Гелернтера, Шани Лук и Амита Бускилы были вывезены из палестинского анклава в Израиль ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК)", – сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что в израильском национальном институте судмедэкспертизы провели опознания, после которых власти сообщили семьям погибших. Так, тело одной из них принадлежало 23-летней немецкой студентке Шани Лук.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже выразил свои искренние соболезнования семьям погибших.

История 22-летней Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах. Женщина узнала дочь по татуировке на ноге.

На ролике полуголую девушку с переломанными ногами и раной на голове везли на машине с открытым верхом палестинские боевики с криками "Аллах Акбар".

После этого Рикарда Лук сообщила, что ее дочь жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. Она отмечала, что ее дочери нужна срочная эвакуация. Женщина призвала сделать все возможное, чтобы вывезти ее из Газы.

Она заявила о гибели дочери 30 октября. Позднее эту информацию официально подтвердил МИД Израиля.

Президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что девушку обезглавили. По его данным, обнаружен ее череп.

Шани Лук имела немецкое и израильское гражданство. Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей – израильтянин.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

