30 октября, 13:07Происшествия
МИД Израиля официально подтвердил гибель студентки из ФРГ Шани Лук
Фото: телеграм-канал SHOT
МИД Израиля официально подтвердил гибель в Израиле студентки Шани Лук, которая находилась в заложниках у ХАМАС. Об этом сказано в заявлении ведомства, размещенного на странице в соцсети X (Twitter).
По информации МИД, тело гражданки ФРГ и Израиля Шани Лук, которую похитили с музыкального фестиваля, было найдено и опознано.
"Она была подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы. Наши мысли и молитвы сейчас с друзьями и членами семьи Шани. Да будет благословенна память о ней", – отметили в израильском министерстве.
Ранее мать Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, сообщила о гибели дочери.
История 22-летней гражданки Германии Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах. Женщина узнала дочь по татуировке на ноге.
На ролике полуголую Лук с переломанными ногами и раной на голове везли на машине с открытым верхом палестинские боевики с криками "Аллах Акбар".
После этого Рикарда Лук сообщила, что ее дочь жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. По ее словам, ее дочери нужна срочная эвакуация. Она призвала сделать все возможное, чтобы вывезти ее из сектора Газа.
Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство. Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей – израильтянин.
ХАМАС заявил об освобождении двух женщин к по гуманитарным соображениям
Читайте также