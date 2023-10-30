МИД Израиля официально подтвердил гибель студентки из ФРГ Шани Лук

Фото: телеграм-канал SHOT

МИД Израиля официально подтвердил гибель в Израиле студентки Шани Лук, которая находилась в заложниках у ХАМАС. Об этом сказано в заявлении ведомства, размещенного на странице в соцсети X (Twitter).

По информации МИД, тело гражданки ФРГ и Израиля Шани Лук, которую похитили с музыкального фестиваля, было найдено и опознано.

"Она была подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы. Наши мысли и молитвы сейчас с друзьями и членами семьи Шани. Да будет благословенна память о ней", – отметили в израильском министерстве.

Ранее мать Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, сообщила о гибели дочери.

История 22-летней гражданки Германии Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах. Женщина узнала дочь по татуировке на ноге.

На ролике полуголую Лук с переломанными ногами и раной на голове везли на машине с открытым верхом палестинские боевики с криками "Аллах Акбар".

После этого Рикарда Лук сообщила, что ее дочь жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. По ее словам, ее дочери нужна срочная эвакуация. Она призвала сделать все возможное, чтобы вывезти ее из сектора Газа.

Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство. Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей – израильтянин.

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