Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о гибели дочери

Фото: ТАСС/ZUMA/Paul Kitagaki Jr.

Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, сообщила о гибели дочери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью женщины немецким телеканалам.

"К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", – заявила Рикарда Лук.

В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

История 22-летней гражданки Германии Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах. Женщина узнала дочь по татуировке на ноге.

На ролике полуголую Лук с переломанными ногами и раной на голове везли на машине с открытым верхом палестинские боевики с криками "Аллах Акбар".

После этого Рикарда Лук сообщила, что ее дочь жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. По ее словам, ее дочери нужна срочная эвакуация. Она призвала сделать все возможное, чтобы вывезти ее из сектора Газа.

Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство. Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей – израильтянин.