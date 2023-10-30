30 октября, 11:59Происшествия
Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук сообщила о гибели дочери
Фото: ТАСС/ZUMA/Paul Kitagaki Jr.
Мать похищенной в Израиле немки Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, сообщила о гибели дочери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью женщины немецким телеканалам.
"К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", – заявила Рикарда Лук.
В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.
История 22-летней гражданки Германии Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах. Женщина узнала дочь по татуировке на ноге.
На ролике полуголую Лук с переломанными ногами и раной на голове везли на машине с открытым верхом палестинские боевики с криками "Аллах Акбар".
После этого Рикарда Лук сообщила, что ее дочь жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. По ее словам, ее дочери нужна срочная эвакуация. Она призвала сделать все возможное, чтобы вывезти ее из сектора Газа.
Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство. Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей – израильтянин.
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