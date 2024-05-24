Палестинская администрация и ХАМАС приветствовали решение ООН по Газе

Фото: ТАСС/EPA/REMKO DE WAAL

Палестинская администрация в городе Рамалла и движение ХАМАС одобрили вердикт Международного суда ООН по сектору Газа, однако ожидали большего. Об этом сказано в их общем заявлении после оглашения решения, передает ТАСС.

В заявлении сказано, что вердикт суда, по мнению ХАМАС и администрации Палестины, должен был распространиться не только на район Рафаха, но и на весь анклав.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию и другие действия в Рафахе, которые могут негативно отразиться на населении города, в соответствии со своими обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Также Израиль должен сохранить открытым КПП "Рафах" для оказания гуманитарной помощи палестинцам, а также принять меры, чтобы "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа" следователей и миссий по установлению фактов.

16–17 мая Международный суд ООН в Гааге по запросу ЮАР провел слушания об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе. Представитель ЮАР Висумузи Мадонсела призвал суд обязать еврейское государство прекратить военную операцию в секторе Газа и вывести оттуда своих военных.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

