Нетаньяху: Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня

Фото: ТАСС/ABACA/Middle East Images

Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его цитирует ТАСС.

При этом он подчеркнул, что не откажется от продолжения операции.

"Иранцы и все наши враги смотрят на нас, желая увидеть, не сдадимся ли мы. Распространяется очень много ложных новостей", – сказал он на закрытом заседании в парламенте.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию и другие действия в Рафахе, которые могут негативно отразиться на населении города, в соответствии со своими обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Также Израиль должен сохранить открытым КПП "Рафах" для оказания гуманитарной помощи палестинцам, а также принять меры, чтобы "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа" следователей и миссий по установлению фактов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

