ЦАХАЛ: еще 4 израильских заложника погибли в плену ХАМАС

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Еще четыре израильских заложника погибли в плену у ХАМАС. Соответствующее заявление было опубликовано в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Решение признать заложников мертвыми было принято на основе данных разведки. Обстоятельства их гибели выясняются, следует из заявления.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС. Он заявил, что лидеры ХАМАС, Нетаньяху и Галант могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа "как минимум с 8 октября 2023 года".

Нетаньяху между тем заявил о готовности Израиля приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников. При этом он подчеркнул, что не намерен отказываться от продолжения операции.

