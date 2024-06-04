США ввели санкции против 4 иранских фирм за производство беспилотников

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Соединенные Штаты ввели санкции против четырех компаний Ирана и одного физлица за производство и распространение военных беспилотников. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Согласно заявлению ведомства, речь идет о дронах, которые якобы поступают в Россию, а также иранским союзникам на Ближнем Востоке.

Под ограничительные меры подпали четыре организации, связанные с компанией Rayan Roshd Afzar, и представитель Иранской организации авиационной промышленности.

Одновременно с США аналогичные санкции ввел и Евросоюз.

Ранее глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США собираются без промедления вводить визовые санкции в отношении Грузии в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния".

До этого стало известно, что ЕС готов ввести новые ограничения на вещание российских СМИ в ближайшем будущем, если члены Альянса согласятся, что мера необходима в отношении конкретных изданий, которые, по мнению Брюсселя, занимаются "пропагандой".