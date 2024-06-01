Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают санкции против использующих СПФС ЦБ России банков

Фото: 123RF/mistervlad

Евросоюз и страны G7 обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, являющейся аналогом системы SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg.

"В обсуждении… находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений", – указано в сообщении.

Новые ограничительные меры обсуждаются в преддверии саммита G7 в Италии, который состоится в июне, однако конкретные шаги по санкциям на данный момент не разработаны.

Ранее Минфин США начал угрожать отрезать Raiffeisen от финсистемы из-за работы банка в РФ. В письме замминистра финансов США Уолли Адеймо также выразил обеспокоенность касаемо планируемой покупки RBI доли в строительном концерне Strabag, который ранее контролировал подпавший под санкции российский бизнесмен Олег Дерипаска. Через несколько дней Raiffeisen отменил сделку, однако американское правительство сохранило свои опасения по поводу бизнеса банка на территории РФ.

