Reuters: США пригрозили отрезать Raiffeisen от финсистемы из-за работы в РФ

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Министерство финансов США 6 мая выдвинуло австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) предупреждение об ограничении доступа банка к финансовой системе Штатов из-за его работы в России. Об этом сообщает Reuters.

В письме замминистра финансов США Уолли Адеймо также выразил обеспокоенность касаемо планируемой покупки RBI доли в строительном концерне Strabag, который ранее контролировал подпавший под санкции российский бизнесмен Олег Дерипаска, отметили в материале.

Через несколько дней Raiffeisen отменил сделку, однако американское правительство сохранило свои опасения по поводу бизнеса банка на территории РФ.

Через Raiffeisen Bank проходит множество международных платежей, помимо него в России также продолжает свою работу итальянский банк UniCredit.

Ранее гендиректор RBI Йоханн Штробль заявил, что продажа банка более вероятна, чем переформирование российского подразделения в отдельную структуру.

До этого СМИ писали о планах Raiffeisen Bank International вывести из своего состава российское дочернее подразделение. Как уточняли журналисты, для этого банковской группе следует получить одобрение Европейского центрального банка и США.