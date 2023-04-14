Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок со зданий в Москве

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Райффайзенбанк не станет продлевать контракты на размещение некоторых вывесок на крышах зданий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что 14 апреля вывеска с наименованием кредитной организации была снята со здания Российской государственной детской библиотеки в Москве.

"Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций", – сказал представитель банка.

Ранее банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) заявляла о решении продать или вывести из своего состава российскую дочернюю группу.



Со здания на Калужской площади пропала вывеска Райффайзенбанка

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