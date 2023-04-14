19:14Экономика
Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок со зданий в Москве
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Райффайзенбанк не станет продлевать контракты на размещение некоторых вывесок на крышах зданий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.
Отмечается, что 14 апреля вывеска с наименованием кредитной организации была снята со здания Российской государственной детской библиотеки в Москве.
"Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций", – сказал представитель банка.
Ранее банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) заявляла о решении продать или вывести из своего состава российскую дочернюю группу.
Со здания на Калужской площади пропала вывеска Райффайзенбанка
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!