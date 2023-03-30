Банковская группа Raiffeisen решила продать или вывести из состава свою "дочку" в РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после общего совещания акционеров заявила о решении продать или вывести из своего состава российскую дочернюю группу. Об этом информирует издание Der Standard со ссылкой главу RBI Йоханна Штробля.

По его словам, группа начнет рассмотрение потенциальных сделок, из которых будет решаться вопрос по продаже или выведению Райффайзенбанка РФ из RBI. Штробль подчеркнул, что все действия будут выполнены в соответствии с местными и международными законами и правилами. Также банковская группа обсудит данный вопрос с компетентными органами, заключил глава RBI.

27 марта стало известно, что Райффайзенбанк с 3 апреля введет ограничение на переводы в долларах для ряда частных клиентов. Кроме того, кредитная организация расширит минимальный порог по переводам для физических лиц.

Теперь исходящие переводы в американской валюте в иные банки смогут проводить лишь те клиенты, которые подключили пакеты услуг "Премиальный" или "Премиальный 5". Также функцией смогут воспользоваться клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

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