Raiffeisen планирует вывести из группы российскую "дочку" из-за внешнего давления – СМИ

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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает варианты по выводу из своего состава российского дочернего подразделения из-за возросшего внешнего давления, сообщает агентство Reuters.

Как уточнили журналисты, поиск RBI покупателя на российские активы в последние месяцы не увенчался успехом. Сейчас рассматривается идея выделения "дочки" в отдельную структуру. Для этого банковской группе необходимо получить разрешения Европейского центрального банка и Вашингтона.

В случае выделения российской дочерней группы в Вене будет зарегистрирована отдельная компания, акции которой будут принадлежать текущим владельцам ценных бумаг RBI. При этом компанию должны полностью признать независимой от материнской группы во избежание санкций.

В марте этого года стало известно, что банковская группа Raiffeisen решила продать или вывести из состава свою "дочку" в РФ. Глава RBI Йоханн Штробль подчеркнул, что все действия будут выполнены в соответствии с местными и международными законами и правилами.

В мае RBI закрыла корсчета всем российским банкам. Как сообщили в банковской группе, RBI продолжает сокращать свой платежный бизнес в РФ.