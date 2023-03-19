Финансист рассказал россиянам об основных рисках хранения наличных долларов

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Финансист, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский рассказал об основных рисках хранения наличных долларов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам эксперта, необходимо учитывать два главных риска в этом вопросе. Во-первых, вас могут банально ограбить злоумышленники. От подобных мошенничеств, отметил Голубовский, не застрахованы даже банковские ячейки.

Во-вторых, ограбить человека с наличными долларами могут и американские власти, запретив напечатанную для России валюту. Финансовые власти США, по словам аналитика, отлично знают, какие банкноты для каких банков были напечатаны, поскольку ведут учет всех выпущенных долларов по их серийным номерам. Именно по этим номерам они и могут запретить их обращение.

Финансист напомнил, что перед началом спецоперации на Украине наличные доллары активно завозились в Россию, пока в марте американские власти не решили запретить их экспорт, продажу и поставку в РФ.

Ранее Банк России сообщил, что, по состоянию на 1 февраля 2023 года, объем наличной валюты у россиян на руках превысил 100 миллиардов долларов, что является рекордом с 2018 года.

До этого глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что организация не получала заявок на обмен активов между российскими и иностранными банками.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По информации Центробанка, темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе по вопросу устойчивых компонентов.

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