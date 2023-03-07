Экономист рассказал, достигнет ли курс доллара 200 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Некоторые эксперты считают, что курс доллара может подняться выше 100 рублей к 2024 году и превысить отметку в 200 рублей к 2025 году. По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, подобный прогноз может стать реальностью лишь в том случае, если экономика РФ будет находиться в состоянии полной разрухи.

Эксперт заявил, что валюта и ее курс тесно связаны с общим состоянием экономики государства. Каждый день можно наблюдать краткосрочные колебания курса, на который влияют временные конъюнктурные факторы. Речь идет о тех вопросах, которые касаются цен на нефть и состояния бюджета. В связи с этим, отметил аналитик, на долгосрочный прогноз влияет именно общее состояние экономики с учетом заметных тенденций.

По мнению Беляева, вряд ли российская экономика рухнет по отношению к американской на такие значительные показатели. В настоящее время не существует условий, чтобы доллар вырос до 200 рублей, так как экономика РФ все еще устойчива, утверждает аналитик.

"Американцы считали, что слабое место российской экономики в том, что она сырьевая и полностью базируется на нефти. Но так было 20 лет назад. Сейчас нефть вносит серьезный вклад, но составляет уже меньше половины от производства всех отраслей", – поделился Беляев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Между тем в СМИ появилась информация, что в России образовался избыток бытовой техники на складах. Производители и поставщики сообщили об избыточных запасах продукции. Проблемы с логистикой стали причиной того, что заказанные весной и летом 2022 года партии товаров прибыли в государство лишь в начале 2023-го.

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