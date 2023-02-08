Количество офлайн-магазинов электроники уменьшилось в России

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Количество офлайн-магазинов уменьшилось в России с февраля 2022 по февраль 2023 года на 5 процентов. Об этом сообщает РБК.

В этот же период с 2021 по 2022 год их количество увеличилось на 11 процентов.

"В тройке лидеров по количеству офлайн-точек продаж бытовой техники на февраль 2023 года – Москва, Санкт-Петербург и Красноярск", – уточнили в сообщении.

В Москве сократилось количество магазинов электроники на 5,8 процента, сейчас в городе работают 1 619 магазинов. В Санкт-Петербурге открыты на данный момент 829 магазинов, сокращение составило 6,5 процента. А в Красноярске работает 379 точек после сокращения на 4,3 процента.

Несмотря на тенденцию к сокращению, в 5 городах-миллионниках страны число магазинов электроники выросло. Так, в Ростове-на-Дону офлайн-точек продаж стало больше на 8,9 процента.

Согласно данным дистрибьюторской компании diHouse, с 1 марта по 1 августа 2022 года число магазинов бытовой техники в России стало меньше на 17%. Представитель компании заявил, что в период с 2008 года это стало одним из самых больших падений.

Региональный директор торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, ссылаясь на данные по Москве, сообщила, что в 2022 году ретейлеры совершили на 60 процентов меньше сделок аренды торговых точек, чем в 2021-м. Однако показатель выше, чем в 2020 году.

Хакбердиева отметила, что мультибрендовые операторы бытовой техники и электроники после пандемии начали сокращать офлайн-продажу.

"Но при этом многие игроки запустили мини-форматы площадью 300–500 квадратных метров", – сказала эксперт.

Глава ретейлера DNS Дмитрий Алексеев рассказал, что в 2022 году пришлось закрыть 150 магазинов. Несмотря на это, сеть получится сохранить. На данный момент в России в 1,2 тысячи городах находятся порядка 2,9 тысячи точек продаж.

В пресс-службе "Ситилинка" отметили, что с начала 2022 года пришлось сократить количество магазинов и пунктов выдачи с 1 000 до 900 единиц. По словам представителя, это происходит из-за развития онлайн-продаж.

"Это направление имеет высокий потенциал и все больше востребовано как в крупных, так и в небольших городах. Так, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок интернет-торговли прирос на 37% только за январь – ноябрь 2022 года", – сообщил он.

В "Ситилинке" отметили, что это решение было принято исходя из эффективности точек, трафика, логистики и спроса в конкретном регионе. Там также отметили, что сейчас работают над улучшением условий доставки и самовывоза. Так, в конце прошлого года компания начала сотрудничество со "СберЛогистикой".

Представитель "М.Видео-Эльдорадо" считает, что значимость торговых площадок для выбора электроники растет, так как покупателям нужны экспертиза и помощь. Кроме того, трафик в магазинах компании приближается к показателям 2021 года и начала 2022 года.

В 2022 году компания "М.Видео-Эльдорадо" смогла сохранить основную географию – 1 230 магазинов работают в 370 городах страны.

Глава "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что из-за развития онлайн-продаж стали сокращаться точки, кроме того, под вопросом экономическая эффективность некоторых торговых объектов.

Бурмистров заявил, что за 2022 год в торговых центрах упал трафик, что оказало негативное влияние на продажи.

"Количество пунктов выдачи заказов у онлайн-площадок, наоборот, значительно увеличивается. Сеть объектов реализации техники за счет пунктов выдачи заказов маркетплейсов расширяется, а сроки доставки сокращаются", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Хакбердиева уточнила, что на данный момент выгодно развивать гибридный формат работы магазинов из-за динамичного развития онлайн-сегмента.

Ранее главный редактор и IT-эксперт проекта "Вильянов.ком" Сергей Вильянов рассказал, что причина подорожания телевизоров на российском рынке в 2022 году на 8–13% заключается в росте стоимости электронных компонентов.

По словам Вильянова, с поставками телевизоров и другой бытовой техники в РФ проблем нет. Большое количество устройств поставляется из азиатских стран и Белоруссии.



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