"Яндекс Маркет" запустил продажи собственного бренда электроники

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"Яндекс Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники собственного бренда Tuvio. Сервис планирует постепенно расширять представленный ассортимент. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

Еще летом компания заявила о планах развивать собственные торговые марки электроники и бытовой техники. Представителями "Яндекс Маркета" была подана заявка на регистрацию товарных знаков Tuvio и Vionic.

На площадке маркетплейса уже доступны к продаже телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ", до конца текущего года должны появиться телевизоры с диагональю 32 дюйма.

Также в ближайшее время станут доступны холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другая домашняя электроника и бытовая техника Tuvio.

Ранее "Яндекс Маркет" выкупил все товары IKEA, которые остались в России. Позднее на сервисе запустили продажу продукции шведского бренда. Более 20 миллионов товаров будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса.

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