На "Яндекс Маркете" запустили продажу товаров IKEA

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На сервисе "Яндекс Маркет" запустили продажу товаров шведского бренда IKEA. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

"Днем 1 декабря "Яндекс Маркет" открывает продажи товаров, приобретенных у российского подразделения IKEA. Больше 20 миллионов товаров будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса", – говорится в сообщении.

Пользователи смогут совершать покупки в обычном режиме, для этого не нужно занимать электронную очередь. Однако наиболее востребованные товары первое время будут иметь ограничения по количеству в одни руки.

Также есть категории товаров, которые сначала будут доступны только для доставки по Москве и Санкт Петербургу. В "Яндекс Маркете" уточнили, что это временно, возможность доставлять любые товары по всей России прорабатывается.

Ранее стало известно, что "Яндекс Маркет" выкупил все товары шведского бренда, которые остались в России. Финансовые и другие детали по сделке в компании не раскрывались.

О своем уходе из России IKEA объявила 15 июня. Компания планировала продать четыре фабрики в РФ, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Позже президент и главный исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин сообщил, что компания уволила в России 10 тысяч сотрудников. Всего в компании работали 12 тысяч человек.



"Яндекс Маркет" выкупил оставшиеся товары IKEA в РФ

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