Мебельщики РФ начали производить товары как в IKEA

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российские мебельные компании начали самостоятельно продавать аналогичные IKEA товары, которые раньше они производители для шведского бренда. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ.

Так, компания "Ангстрем" начала продавать коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих. Своей продукции, которая в IKEA называлась "Хемнес", организация дала название "Фрея". Десятки типовых кухонных модулей же разработала Первая мебельная фабрика. При этом продукцию отечественных производителей также можно купить и самостоятельно собрать.

Гендиректор компании "Этерна" Дмитрий Томилин рассказал, что у бренда "Аскона" было производство, настроенное эксклюзивно под IKEA. Товары для шведской компании создавали на отдельном участке, хотя и в рамках общего комплекса.

"С уходом шведского концерна мы переориентировали этот участок, и теперь там производится продукция для сегмента B2B и для маркетплейсов", – рассказали в компании.

Кроме того, в "Асконе" появилась аналогичная IKEA линейка с матрасами, диванами и кроватями по цене "средний минус".

Ранее сообщалось, что спрос на товары шведского бренда вырос в России в два раза после закрытия магазинов сети. Так, в "Яндекс.Маркете" за несколько месяцев число поставщиков для раздела "Товары IKEA и аналоги" выросло на 45%. В Ozon таких продавцов стало больше на треть, а на платформе "Авито" – на 17%.



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