АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов IKEA в РФ

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Российская инвестиционная компания АФК "Система" рассматривает возможность покупки активов шведской IKEA в России, рассказал ТАСС старший управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group Али Узденов.

"Мы изучаем возможность покупки российских активов IKEA", – отметил он и уточнил, что в данный момент компания проводит анализ предприятий IKEA и готовит конкурсную документацию.

В октябре сообщалось, что на российские активы IKEA претендуют шесть компаний, в числе которых группа ПИК, организация по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan и АФК "Система".

О своем уходе из России IKEA объявила 15 июня. Компания планирует продать четыре фабрики в РФ, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Позже президент и главный исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин сообщил, что компания уволила в России 10 тысяч сотрудников. Всего в компании работали 12 тысяч человек.



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