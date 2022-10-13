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IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников, сообщил президент и главный исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами Йеспер Бродин агентству France-Presse.

По информации источника, компания 13 октября выступила с заявлением, что ее продажи в годовом отношении увеличатся на 6%, однако 2022 год все равно является для нее трудным из-за инфляции и прекращения деятельности в РФ.

В связи с этим Бродин сообщил, что IKEA должна попрощаться с 10 тысячами российских сотрудников из общего числа в 12 тысяч человек, которые работали в компании.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. С конца июня компания стала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу перед уходом с российского рынка. Она завершилась 15 августа. Спустя сутки стало известно, что шведы ликвидировали компанию "Икеа дом", которая управляла магазинами сети в России.



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