СДЭК начал продавать товары ушедшей из РФ IKEA через Турцию

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На платформе "СДЭК-шопинг" появилась возможность заказать доставку товаров шведской компании IKEA, покинувшей российский рынок, из Турции, сообщается на сайте компании.

"Платформа CDEK.Shopping предложила россиянам заказывать оригинальные товары IKEA с доставкой из Турции. Пока на сайте представлены текстиль для дома, посуда и малогабаритная мебель из IKEA. В перспективе компания рассчитывает доставлять из-за рубежа даже диваны", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что товары из IKEA входят в топ-3 популярных запросов на платформе. Уточняется, что срок доставки составляет 30 дней, оплатить заказ возможно российской банковской картой.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. С конца июня компания стала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу перед уходом с российского рынка. Она завершилась 15 августа. Спустя сутки стало известно, что шведы ликвидировали компанию "Икеа дом", которая управляла магазинами сети в России.

