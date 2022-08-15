Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России перед уходом с местного рынка. Об этом сообщается на официальном сайте ретейлера.

"Мы завершили онлайн-продажу товаров IKEA для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны", – указано в обращении на портале.

В компании подчеркнули, что оформленные до окончания продаж заказы буду обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

Гарантия на товары, купленные в период с 5 июля 2022 года, составляет 2 месяца. Исключение распространяется на позиции, по которым более длительный срок гарантийного обслуживания обозначен производителем или изготовителем товара.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин.