Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России перед уходом с местного рынка. Об этом сообщается на официальном сайте ретейлера.
"Мы завершили онлайн-продажу товаров IKEA для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны", – указано в обращении на портале.
В компании подчеркнули, что оформленные до окончания продаж заказы буду обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.
Гарантия на товары, купленные в период с 5 июля 2022 года, составляет 2 месяца. Исключение распространяется на позиции, по которым более длительный срок гарантийного обслуживания обозначен производителем или изготовителем товара.
15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.
В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин.
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