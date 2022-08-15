Товары из IKEA можно будет купить после ухода компании – эксперт

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Товары IKEA можно будет купить онлайн после ухода компании с российского рынка. Об этом Москве 24 рассказал бизнес-аналитик, предприниматель Арон Тухватуллин.
15 августа в 20:00 по Москве IKEA завершает финальную онлайн-распродажу в РФ. В компании пояснили, что с этого момента магазины сети будут работать только на выдачу оформленных ранее товаров, а также на обмен и возврат. В IKEA пообещали, что в течение августа и сентября обработают, выдадут или доставят все заказы, которые успели сделать покупатели в рамках акции.
"Многие икеевские товары, не только мебель, создавались у нас. IKEA не являлась производителем – это известный факт. Это бренд, маркетинг, логистика, помещения. Это очень хорошая маркетинговая история", – отметил бизнес-аналитик Арон Тухватуллин.
"Конечно, некоторые, кому важен сам бренд, откажутся от покупки таких товаров. Но те, кто смотрит на качество, продолжат покупать их на маркетплейсах", – добавил аналитик.
Как дальше будут строиться производственные цепочки, сказать сложно, продолжил эксперт.
"Думаю, фабрики будут продолжать производить какую-то часть наиболее популярной номенклатуры, которая раньше продавалась под брендом IKEA, и просто поставлять на те же маркетплейсы и в мебельные интернет-магазины", – предположил аналитик.
Цены на такие товары не будут увеличены, считает он.
Ранее IKEA приостановила в РФ продажу своей продукции. Кроме того, приняла решение продать все четыре фабрики, которые производили товары компании в России. Вместе с тем уже известно, что с 1 сентября планирует возобновить работу завод "ИКЕА Индастри Тихвин" в Ленинградской области. Кроме того, товары от поставщиков IKEA появились на маркетплейсах.
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