Товары из IKEA можно будет купить после ухода компании – эксперт

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Товары IKEA можно будет купить онлайн после ухода компании с российского рынка. Об этом Москве 24 рассказал бизнес-аналитик, предприниматель Арон Тухватуллин.

15 августа в 20:00 по Москве IKEA завершает финальную онлайн-распродажу в РФ. В компании пояснили, что с этого момента магазины сети будут работать только на выдачу оформленных ранее товаров, а также на обмен и возврат. В IKEA пообещали, что в течение августа и сентября обработают, выдадут или доставят все заказы, которые успели сделать покупатели в рамках акции.

"Многие икеевские товары, не только мебель, создавались у нас. IKEA не являлась производителем – это известный факт. Это бренд, маркетинг, логистика, помещения. Это очень хорошая маркетинговая история", – отметил бизнес-аналитик Арон Тухватуллин.





Арон Тухватуллин бизнес-аналитик, предприниматель Соответственно, если внутреннее производство осталось, то продукция будет присутствовать, просто по-другому называться.

"Конечно, некоторые, кому важен сам бренд, откажутся от покупки таких товаров. Но те, кто смотрит на качество, продолжат покупать их на маркетплейсах", – добавил аналитик.

Как дальше будут строиться производственные цепочки, сказать сложно, продолжил эксперт.

"Думаю, фабрики будут продолжать производить какую-то часть наиболее популярной номенклатуры, которая раньше продавалась под брендом IKEA, и просто поставлять на те же маркетплейсы и в мебельные интернет-магазины", – предположил аналитик.

Цены на такие товары не будут увеличены, считает он.





Арон Тухватуллин бизнес-аналитик, предприниматель Если товаров будет производиться достаточное количество и несколько юридических лиц будут предлагать их на маркетплейсах, то цена не будет идти вверх. Если это станет дефицитной историей, то стоимость увеличится.

Ранее IKEA приостановила в РФ продажу своей продукции. Кроме того, приняла решение продать все четыре фабрики, которые производили товары компании в России. Вместе с тем уже известно, что с 1 сентября планирует возобновить работу завод "ИКЕА Индастри Тихвин" в Ленинградской области. Кроме того, товары от поставщиков IKEA появились на маркетплейсах.

