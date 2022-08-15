IKEA объявила о завершении финальной распродажи в России

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В IKEA заявили о завершении финальной распродажи в России. Заказы закончат принимать в понедельник, 15 августа, в 20:00 по Москве, сообщается на сайте сети.

При этом, по словам представителей магазина, распродажа закончится как для частных покупателей, так и для корпоративных, а IKEA останется закрытой и будет функционировать лишь на выдачу полученных заказов, а также на возврат и обмен.

"Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время", – отметили в торговой сети.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин.

