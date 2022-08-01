В IKEA прокомментировали видео с продажей товаров в отделе продуктов

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Видеоролик с работающим продуктовым отделом IKEA в подмосковных Котельниках не свидетельствует о возобновлении работы магазинов сети в России, заявили в пресс-службе IKEA. Об этом сообщает РИА Новости.

"Магазин шведских продуктов работал и ранее с начала онлайн-продажи товаров. Ничего не изменилось", – пояснили в пресс-службе.

В ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин в связи с прекращением деятельности на территории России.

С 2000 года в РФ начали работать 26 магазинов сети. В это число входят как полноценные гипермаркеты, так и студии и магазины городского формата.