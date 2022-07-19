IKEA, несмотря на свои заявления об уходе, ведет активный набор сотрудников – СМИ

IKEA, несмотря на свои заявления об уходе, ведет активный набор сотрудников. Об этом стало известно СМИ.

По их данным, людям предложили вакансии на складах и в сам магазин, в том числе и на долгосрочный период. Однако напрямую устроиться в IKEA нельзя – сотрудников берут через аутсорсинговые компании.

Также стало известно, что IKEA продлила договоры аренды с некоторыми торговыми центрами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.