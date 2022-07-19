Фото: Агентство "Москва"

Курс доллара опустился ниже 55 рублей. Такого показателя он достиг впервые с 4 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 14:40, доллар снизился на 1,32 рубля, до 55,02 рубля. При этом ранее курс опустился до 54,99 рубля.

Евро же снизился на 1,04 рубля, до 56,11 рубля.

Ранее доктор экономических наук Александр Сафонов заявил, что развитие альтернативных экономик и санкции против России ускоряют снижение курса и роли доллара. По его словам, на фоне попыток США препятствовать экономическим связям конкурентов вероятно создание альтернативной корзины валют государств БРИКС или ШОС.

