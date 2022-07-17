Экономист назвал красной линией для властей РФ доллар по 50 рублей

риторика чиновников заметно ужесточилась в конце июня, когда курс доллара к рублю протестировал отметку 50. Постепенно стала вырисовываться некая "красная линия", до которой возможно усиление российской валюты. Об этом заявил агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

По мнению аналитика, настоящей "красной линии" все же не существует, так как курс рубля остается плавающим и его никто не таргетирует. Кроме того, для разных отраслей экономики РФ комфортный курс рубля находится на разных уровнях, добавил Сыроваткин.

"Мы не исключаем попытки курса доллара к рублю вернуться в диапазон 50–55 во время июльского налогового периода. Если перед этим он вновь протестирует область 65, то инвесторам следует подумать о продаже американской валюты на этих уровнях", – заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что курс евро на международном рынке сравнялся с американской валютой впервые с 2002 года. Таким образом, один евро стал равен одному доллару.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что лучшей защитой от "протухающей" европейской валюты станет переход на новые способы оплаты в торговле с надежными партнерами, в частности, использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и некоторых других.

Кроме того, кандидат экономических наук Сергей Зверский назвал наиболее оптимальный для российской экономики путь для возврата курса доллара на уровень 70–75 рублей. По словам эксперта, помочь могут расширение параллельного импорта, понижение стоимости на газ и нефть, а также накопление валютных резервов за счет покупки юаней российским ЦБ. Последний фактор позволит ослабить курс.