Эксперт рассказал, как изменится соотношение курса евро и доллара в конце июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для восстановления прежнего соотношения доллара и евро пока нет никаких оснований. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

В последние дни курс евро по отношению к доллару ведет себя нестабильно. Европейская валюта то становится дешевле американской, то находится с ней на одной позиции. Хотя еще полторы недели назад, 4 июля, разница в курсах составляла чуть больше двух рублей. Официальный курс ЦБ на 15 июля составляет 58,25 рубля за доллар и 58,34 – за евро.

По словам Беляева, паритет курса евро и доллара произошел из-за того, что введенные против России санкции значительно отразились на экономике Европы.

"Европа более остро отреагировала на эти санкционные катаклизмы: рикошет ударил по экономике ЕС болезненнее, да и проблем там было больше накоплено. Экономика там слабее, чем в США. Это, кстати, и определило более резкое падение евро по отношению к доллару и фактически их уравнение", – говорит экономист.



Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Поскольку мы впереди не видим никаких признаков восстановления экономики, значит, нет никаких оснований для того, чтобы ожидать восстановления евро по отношению к доллару.

Экономист предполагает, что до конца июля и в начале августа курс доллара и евро будет примерно составлять 60 рублей.

"Единственное, что надо принять во внимание, – все это будет сопровождаться достаточно размашистыми колебаниями вокруг этой цифры. Может быть, это будет плюс-минус 2 рубля в одну и в другую сторону в моменте", – подчеркнул он.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что лучшей защитой от "протухающего" евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и других.