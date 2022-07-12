Медведев назвал лучшей защитой от падающего евро переход на новые способы оплаты

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Эффективной защитой от "протухающей" европейской валюты будут новые способы оплаты, среди которых использование национальных валют, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"А лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и других", – написал он в своем телеграм-канале.

Политик не исключил создание новой резервной валюты государств БРИКС в будущем, а также призвал хранить сбережения в рублях.

Ранее сообщалось, что курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с 2002 года. Таким образом, один евро равен одному доллару.

По состоянию на 12:50 европейская валюта снизилась к американской до 1,0006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара. Минутами ранее евро приравнялся к доллару.

До этого курс евро по отношению к рублю в ходе торгов 12 июля опустился ниже курса доллара.

