Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые за 20 лет

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Курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с 2002 года. Об этом говорят данные торгов. Таким образом, один евро равен одному доллару.

По состоянию на 12:50 европейская валюта снизилась к американской до 1,0006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара. Минутами ранее евро приравнялся к доллару.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал доллар по 40 рублей наиболее желаемым курсом. По его словам, такая стоимость национальной валюты позволит защитить собственное производство и привлечь в страну импорт.

Парламентарий считает, что укрепившийся рубль обеспечит устойчивость российской экономики перед инфляцией.

"Если мы занимаемся развитием страны, то рубль должен быть как можно более прочным, чтобы привлекать в страну капиталы, технологии и тот импорт, которого нам сегодня из-за санкций не хватает. Поэтому рубль должен быть максимально прочным, я бы даже о 40 рублях за доллар мечтал. Это еще и хороший якорь для инфляции", – сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее стало известно, что курс евро по отношению к рублю в ходе торгов 12 июля опустился ниже курса доллара.

По состоянию на 10:27 по московскому времени американская валюта прибавила 0,15% и стоила 58,98 рубля, в то время как европейская валюта находилась на отметке 58,88 рубля (-0,57%). Стоимость доллара на Мосбирже превысила стоимость евро на 10 копеек.

Еще до этого экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что падение курса доллара ниже 30 рублей на фоне укрепления российской валюты может негативно сказаться на экономике РФ, прежде всего на компаниях-экспортерах.

Восстановить поставки из-за рубежа, считает Баженов, позволят крепкий рубль и премии за импорт. При этом вернуть прежний курс российской валюты получится за счет стабилизации импорта, к чему подтолкнет истощение имеющихся товарных запасов.