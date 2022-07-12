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12:16

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Экономист спрогнозировал курс доллара на конец июля

Рост или снижение? Каким будет курс доллара в конце июля
экономикафинансыэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что в конце июля курс доллара может достичь 65 рублей.

11 июля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля.

Остапкович предполагает, что в конце месяца резкого снижения или существенного роста курса не будет. "Каких-то пертурбаций относительно доллара я не жду, потому что ситуация к концу июля принципиально не поменяется", – говорит экономист.

В конце июля курс доллара будет в районе 59–64, максимум 65 рублей, где-то в этих точках.
Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

В дальнейшем, по прогнозам эксперта, доллар может вырасти еще больше и будет стоить около 70 рублей.

"Это может быть не в августе, а где-то в сентябре, когда развернется параллельный импорт. Это долларовые затраты. То есть товар дилеры наши будут покупать в долларах и продавать уже в России в рублях. То есть доллар будет пользоваться спросом. А если спрос повышается на любую валюту, значит, она тяжелеет. Это уже экономические законы, исходя из экономической теории", – поясняет Остапкович.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила об опасности попыток вернуться к старому курса рубля искусственным способом. По ее словам, это чревато девальвацией. При этом плавающий курс российской национальной валюты дает возможность адаптировать к изменившимся условиям экономику страны, указала Набиуллина.

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