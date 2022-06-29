Экономист назвал критичный для России курс доллара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Падение курса доллара ниже 30 рублей на фоне укрепления российской валюты может негативно сказаться на экономике РФ, прежде всего на компаниях-экспортерах. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

"Это окажется очень неприятно для экспортеров, поскольку будет означать снижение рублевой стоимости барреля нефти. <...> Любое укрепления рубля – это довольно болезненная история для всех экспортоориентированных предприятий", – пояснил он.

По словам эксперта, ситуация будет усугубляться, если инвесторы продолжат спекулировать на валюте, а экспорт – увеличиваться на фоне сокращения импорта. При этом импорт и курс рубля оказывают друг на друга взаимное влияние.

Восстановить поставки из-за рубежа, считает Баженов, позволят крепкий рубль и премии за импорт. При этом вернуть прежний курс российской валюты получится за счет стабилизации импорта, к чему подтолкнет истощение имеющихся товарных запасов.

"Если премии за импорт окажутся выше потенциальных издержек от рисков вторичных санкций, товарооборот начнет восстанавливаться. В любом случае в скором времени мы увидим, насколько это работоспособная история", – продолжил экономист.

В то же время Баженов уверен, что рубль продолжит укрепляться при любых условиях, поэтому потребуется провести интервенцию с целью повышения спроса на валюту со стороны Минфина РФ или других организаций.

29 июня курс доллара упал ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года. Евро между тем опустился ниже 53 рублей: последний раз подобное происходило в апреле 2015 года.

